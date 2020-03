El martes 3 de febrero, el príncipe William y Kate Middleton estuvieron de visita en Irlanda y se dieron un tiempo para visitar la cervecería Guinness.

El evento no hubiera llamado tanto la atención, sino fuera porque el duque de Cambridge realizó unos polémicos comentarios acerca de la epidemia del coronavirus, que tiene a muchos países alarmados por el incremento de casos.

Durante la visita a la cervecería, el esposo de Kate Middleton conversó con algunos de los asistentes y probó algunas de las bebidas alcohólicas.

Sin embargo, el ambiente se volvió tenso cuando el príncipe William intercambió unas palabras con Joe Mooney, un rescatista que acudió al evento.

“Te apuesto que todo mundo está como que: ‘Tengo coronavirus, me estoy muriendo’”, y tú estás como que: ‘No, yo nada más tengo tos’", dijo el nieto de la reina Isabel II.

“Sí se ve bastante dramática la cosa con lo del coronavirus en estos momentos. Creo que los medios lo están exagerando un poco ¿no crees?”, agregó.

El video con las controversiales palabras del príncipe William se hizo viral y muchos usuarios expresaron su indignación por hacer bromas con un tema tan delicado.

“Seguramente aquellos que han perdido a un familiar no encontrarán este comentario gracioso”, “wow, no tenía ni idea que él estaba tan aislado y alejado de la realidad. Tampoco sé porqué esto me sorprende”, comentaron algunos en Twitter.

El polémico caso sucede mientras el príncipe Harry y Meghan Markle están de vuelta en Reino Unido para asistir a sus últimos eventos oficiales como parte de la corona.

Como se recuerda, esta noticia no fue bien recibida por el duque de Cambridge, según lo que contó uno de sus amigos a The Sunday Times.

“Apoyé a mi hermano toda la vida y ya no puedo hacerlo más, somos entidades separadas”, habría expresado el Príncipe William.