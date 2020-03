Una de las participantes de Todo por amor sorprendió a los televidentes y conductores del programa, entre ellos Nicola Porcella, al realizar una denuncia pública. Vanessa, quien es una de las concursantes del reality de Latina, dijo que venía sufriendo bullying a través de las redes sociales.

Frente a las cámaras, reveló que se siente afectada por estos ataques provenientes de personas inescrupulosas que solo buscan mofarse de su aspecto físico. “He tenido mucho bullying en las redes. Yo no estaba expuesta a esto”, acotó la mujer en el set de televisión.

PUEDES VER Nicola Porcella y Karina Rivera eliminan a participante por dudar de la veracidad de su programa

“Yo sé que al venir acá, a hacer el casting y entrar al canal, podía estar expuesta a esto. Lo sufro día a día, por el sobrepeso y miles de cosas horribles que dicen de mí que no son ciertas. No me conocen”, agregó Vanessa.

Acto seguido, Nicola Porcella respaldó a la concursante y mostró su indignación por lo sucedido hacia ella. Así también, se identificó con la participante, pues según se sabe, el conductor de televisión vivió un episodio similar hace unos meses.

“Yo he recibido insultos, no sabes la cantidad que he recibido, que ha recibido mi hijo en Instagram y a mi familia. Para mí, la gente que está detrás de una pantalla y te insultan son cobardes”, sostuvo el polémico conductor.

“Tienes el apoyo de todo el staff, de Karina, de mí, de todos los especialistas, de tus amigos. A esa gente no hay que hacerle caso, porque no te conocen de verdad”, añadió el panelista.