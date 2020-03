La artista Myriam Hernández se conmovió al escuchar la voz del pequeño Dylan, quien llegó hasta las instalaciones de América televisión para sorprender a todos los presentes con la canción “Huele a peligro”.

La cantautora chilena se animó a dedicar unas palabras por la bienvenida que ha tenido. “Gracias por este recibimiento, un placer estar con ustedes esta mañana”, sostuvo la cantante romántica.

A lo cual, Renzo Schüller y Natalia Salas le respondieron muy emocionados. “El placer es nuestro. Mira toda la gente que ha venido para poderte ver y escuchar. No todos los días tenemos gente detrás de las cámaras, jamás nadie viene a vernos”, comentaron los conductores del programa.

“¡Muchas gracias por ese cariño! Me siento tan querida aquí en Perú. Quiero aprovechar a todos los medios de comunicación, a la prensa, las radios y los medios de televisión que se han portado increíble desde que llegue”, agregó la artista.

Dylan es el pequeño que se robó el corazón de la artista chilena

De la misma manera, Renzo Schüller manifestó su alegría de tener a la cantante en su espacio televisivo. “¡Gracias por el cariño que le transmites a las personas! Te haces querer muchísimo y así ha sido siempre”, exclamó el presentador.

Asimismo, Ethel Pozo le reveló la sorpresa que le tenían preparada a la intérprete de “Ay amor”. En el material audiovisual, se aprecia cómo el pequeño ingresa para entonar uno de sus sencillos más escuchados en el Perú.

Ante esta escena, Myriam Hernández se mostró tan conmovida que no dejaba de observar el gran talento del niño. “Preciosura, me has hecho emocionar, no sabes lo que siento al verte cantar, con esa pasión y con ese desplante que tienes. ¡Qué impresionante!”, fueron las palabras de la cantante.