“Si tienes una plataforma como vitrina importante y puedes ayudar, hay que hacerlo”, comentó ayer Myriam Hernández acerca de su concierto en Lima y sobre el reciente Festival de Viña del Mar. En Viña, donde el público protestó fuera y dentro de la Quinta Vergara, Mon Laferte dijo que su entorno le mencionaba que “no se podía hacer una fiesta” en medio del estallido. También utilizó el reguetón para protestar con la canción ‘Plata ta tá’ (Esta generación tiene la revolución, con el celular tiene más poder que Donald Trump).

“Ella hizo una canción por algo específico. Es muy importante manifestarse, públicamente los artistas tenemos que manifestarnos en las áreas que consideremos. Yo, en este caso, estoy abogando por las mujeres, este es mi lema hoy en día”, nos dijo y dirigió la invitación a las mujeres, pero también a los hombres que están en contra del machismo.

En la apertura de su show (el domingo abren el concierto Susan Ochoa y Eva Ayllón en el Parque de la Exposición) mostrará un video donde habla del feminicidio y de cómo “empoderarse”, porque ella también fue víctima de la violencia machista. “Fui víctima de violencia psicológica ¡fuerte! Un noviazgo que tuve como de cuatro años en donde me enfermé. Entiendo cómo se enferma una mujer y no lo ve, es como si te pusieran un pañuelo de culpas: tú tienes la culpa de que la persona te trate de esa manera, porque tú fallaste, por cualquier cosa. Te empiezas a anular, como que tú eres imbécil. Que todo lo haces mal. ¡Es horrible! Lo más difícil es darse cuenta, abrir los ojos y luego tomar la decisión”.

Myriam se describe a sí misma en ese momento −a inicios de su carrera− como insegura, inestable. “Afortunadamente no llegué a cosas graves físicamente, pero sí fueron graves psicológicamente. Yo creo que porque uno se enferma no se atreve (a denunciar). Pero empecé a hacerle caso a mi madre, que lloraba, que sufrió, a mi padre, a mis amigas… toda la gente que lo veía y yo no lo veía”.

En lo profesional ha tenido otras luchas. Recuerda que ha sido nadar “contra la corriente” desde el inicio. “Fui bastante terca con lo mío, porque en un momento querían cambiarme el estilo, querían que cantara rock. La compañía discográfica decía que yo tenía talento para eso y que las canciones que estaba mostrando en ese momento no servían. Entonces yo, bien empoderada −a pesar de que tenía en ese tiempo como 18 años−, llevé el casete y les dije: ‘escúchenlo, si les gusta me llaman y si no, seguiré haciendo lo mío’. Y seguí, me llamaron (ríe)”.

PUEDES VER Myriam Hernández hace guiños al género urbano

Terca como “buena taurina”, bromea, no “concibe” canciones sin emoción. “Estoy hablando de los artistas propiamente como tal, no se puede mentir a través del cuadro que uno pinta. Entonces no podría someterme a algo que no iba conmigo y grabar lo que la compañía quería porque ellos decían que eso iba a vender”.

La intérprete de ‘Eres’ sigue la carrera de las nuevas baladistas, entre ellas Susan Ochoa. “Le tengo mucho cariño y respeto. La conocí recién, pero había escuchado de ella y había visto sus videos en YouTube porque no estuve cuando ella participó en Viña, pero le fue increíble con un público superdifícil. Es una tremenda artista”.

PUEDES VER Más fuerte que el miedo

Con el estallido social que aún vive su país, la cantante no quedó conforme del todo con el desarrollo de Viña. “Quizá pudo hacerse un festival de música más austero, porque la gente también necesitaba distraerse ¿no? La gala para mí era lo más tremendo, es decir, pasas por la alfombra roja en consecuencia de que hay gente que está luchando por la igualdad, que no tiene salud, que no tiene sueldos dables, en fin, y pasas por la alfombra roja anunciando cuánto costó el anillo, el vestido… eso me parecía ¡horrendo! Yo estoy de acuerdo con que protesten, obviamente hay vandalismo, pero son de otros sectores que no tienen nada que ver con la gente que realmente protesta, en eso no estoy de acuerdo. Se quemaron más de 16 estaciones de metro, eso no es la gente”.