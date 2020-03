Fabio Agostini generó revuelo al indicar que Mayra Goñi había lanzado su nuevo hit “Víctima” inspirándose en él. La actriz no se quedó callada y, a través del programa Mujeres al mando, respondió al exparticipante de Esto es Guerra.

"Le deseo lo mejor, me alegro servirle de inspiración, seguro todavía no me supera. Siempre usó la relación para sacar sus temas musicales. Yo no voy a hablar de ella, pobrecita, para mí es un cero a la izquierda, yo ya no quiero hablar de ella, no me interesa”, fueron las palabras del modelo.

Frente a estas declaraciones, la intérprete de “Karma” aclaró que las letras de todos sus temas nos son compuestas por ella, sino que lo hace otra persona.

Minimizando lo dicho por Fabio Agostini, Mayra Goñi le dejó un contundente mensaje.

Mayra Goñi se presenta en Mujeres al mando para hablar de su relación

“Cree que el mundo gira entorno a él, está equivocado", manifestó tajantemente.

En tanto, las conductoras de Mujeres al mando respaldaron a Goñi, indicando que Fabio “ya debería pasar la página" y no refererise más a su extinto romance.

En ese sentido, Giovanna Valcárcel le dio un consejo al exparticipante de Esto es Guerra, quien también comparó a Goñi con Leslie Shaw y Yahaira Plasencia.

“Como consejito: no lo hagas; porque la gente lo puede malinterpretar y no vas a quedar bien”, puntualizó la presentadora.

Como se recuerda, Fabio Agostini, en una entrevista con el diario La República, agradeció a la actriz por inspirarse en él para lanzar cada uno de sus éxitos.

“Igual, le deseo lo mejor, que le salga bien el tema y me alegro que se siga inspirando en mí; es que un ex como yo jamás lo va a tener en su vida”, expresó el español.