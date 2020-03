Nueva producción mexicana llega a nuestro país. Esta vez los protagonistas son el galán de telenovelas Mauricio Islas y Joaquín Bondoni, la estrella juvenil del momento.

Los populares actores presentarán la obra teatral “Distorsión, el juego de la mente” este miércoles 8 de abril a las 8 de la noche en el Teatro Pirandello.

En este thriller, Joaquín Bondoni tendrá la oportunidad de realizar una doble actuación. Dará vida a unos gemelos que sufren por la pérdida de sus padres y tienen personalidades diferentes.

Por su parte el galán de las telenovelas interpreta a un hombre que enfrenta la problemática de lidiar con dos personas con una afectación mental que lo arrastran hacia el mundo de la locura.

La pieza teatral aborda el tema del trastorno mental con sumo cuidado pero de manera firme. La intención es concientizar a la gente sobre la inclusión y la no discriminación de la gente que padece cualquier tipo de discapacidad.

El montaje, producido por Alejandro Medina, quien recientemente falleció en plena producción, muestra todo el padecimiento que puede enfrentar alguien ante la sociedad y la falta de información que algunos familiares o tutores tienen, lo que podría ocasionar en muchas ocasiones agravar cualquier situación.

La obra escrita por Sergio Scarpett está tratada a través de investigación y estudios, lo cual permite que el público no pueda sentir ninguna agresión u ofensa para no herir susceptibilidades con la temática, la cual tiene como objetivo el unir a la sociedad a combatir la no aceptación de situaciones que afectan a muchas familias a nivel global.

Las entradas para ver “Distorsión, el juego de la mente” están a la venta en Teleticket.