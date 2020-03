Laura Spoya revela que actor peruano la drogó para abusar de ella

La exintegrante de América televisión Laura Spoya compartió con sus seguidores uno de los momentos más tristes que le tocó pasar, tras ser drogada en una discoteca limeña.

La ‘influencer’ preocupó a sus miles de fanáticos al revelar que un actor peruano intentó abusar de ella cuando apenas era una adolescente y no estaba tan empapada en el mundo del modelaje.

“Salí con una persona que ahora es un actor en Perú, no voy a decir quién es, si busca fama pero no se la voy a dar. Salimos con dos amigos de él, a los previos antes de ir a una discoteca, me tomé 1 pisco sour, uno solo. Me sentí mareada y perdí la noción, me sentí tan mal que me fui al baño sin decirle nada”, escribió en Instagram.

Asimismo, la exreina de belleza confesó que pudo contar con el apoyo de una de sus amigas, quien la ayudó a salir del lugar.

“En ese momento me encontré con una amiga, que me dijo: ‘¿qué te pasa? y me llevó al baño. Le dije: ‘me tomé un pisco sour’. Me llevó a su casa y cuando me levanté al día siguiente le pregunté: ‘¿qué pasó? y me dijo: ‘estabas mal’. Felizmente se me cruzó en el camino porque sabe Dios qué hubieran hecho esos depravados conmigo, porque estoy convencida de que algo metieron al pisco sour”, expresó la exintegrante de Esto es guerra.

De la misma manera, se animó a dar un mensaje a todas las mujeres que han pasado por este situación. “Aprendí a nunca aceptar trago de nadie, salvo que vea cómo lo preparan", declaró Spoya.

Laura Spoya habla sobre la madre de la niña hallada sin vida en Independencia

Por otro lado, la modelo se manifestó a favor de la pena de muerte para los violadores y asesinos. “En muchos estados de los EE. UU. hay pena de muerte, no sé qué esperan. Si algo le pasara a mi hija yo misma lo mataría lentamente y que sufra tanto. Sería insuficiente que den cadena perpetua y que se muera rápido o que vaya a la cárcel porque sigue vivo y respirando. Si matas, mueres”, puntualizó.