Jennifer Garner evitó que despidan a Ben Affleck de película por su alcoholismo

A días del estreno de The way back, la historia que marcará el retorno de Ben Affleck al cine, el director la película Gavin O’ Connor, reveló que fue Jennifer Garner, la exesposa del actor, quien lo salvó, una vez más, e intervino para que pudiera seguir con el rodaje después de sufrir una recaída por su alcoholismo.

“Justo cuando empezábamos la película, Ben se cayó del carro. Así que terminó yendo a rehabilitación y yo no sabía si después de esto la película estaba acabada para él. El estudio ciertamente lo pensaba así. Fue Jennifer Garner la que me llamó y me dijo que cuando él se había ido a rehabilitación se había llevado consigo una pelota de baloncesto. Y ella añadió: ‘Gavin, te lo ruego, no des por perdida la película, él realmente quiere hacerla”, contó O´Connor a la revista 34th Street,.

“Estuvo una semana en desintoxicación, porque realmente había tocado fondo, y después de esa semana pude visitarle. Pasamos medio día juntos y buscamos una manera de hacer que todo funcionara para él, porque lo más importante era que necesitaba recuperarse y encaminar su sobriedad. Eso superaba todo lo demás. Y salió de rehabilitación un día antes de empezar el rodaje. Así que nos encontramos con un hombre crudo y vulnerable que apareció el primer día de rodaje”, explicó el director.

Por estos días, Affleck promocionan el estreno de la película cuya historia habla de un exjugador de baloncesto viudo que lucha contra sus adicciones e intenta volver a ser entrenador, una historia que guarda mucha relación con la vida real del intérprete. Affleck se separó de Jennifer Garner en 2018. Tienen tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel por quienes mantienen una relación cordial.