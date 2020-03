Gian Piero Díaz protagonizó una tensa gresca con Jazmín Pinedo este jueves, durante la emisión de Esto es guerra. Todo inició tras la tardía llegada de Patricio Parodi al programa de competencias.

Esta indisciplina originó un reclamo por parte de los ‘combatientes’. Su líder solicitó que la sanción hacia la pareja de Flavia Laos debía ser para todo el equipo, comentario que no fue del agrado para la popular ‘Chinita’.

PUEDES VER María Pía Copello aconseja a Jazmín Pinedo como conductora de Esto es guerra

Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo en EEG.

“Yo tengo acá un año y medio, y desde que llegué fue bien claro que el que llegaba tarde empezando el programa, había una sanción, me imagino para el equipo o la persona en particular, no me acuerdo”, dijo Gian Piero recordándole una situación similar en el pasado.

Al respecto, la conductora de televisión se mostró indignada tras lo dicho por su colega. La expareja de Gino Assereto aseguró que si en algún momento se equivoca, que lo corrija.

PUEDES VER Gian Piero Díaz envía mensaje tras ingreso de Maria Pía a Esto es guerra

No obstante, Gian Piero le aclaró el por qué dijo que tenía más tiempo en el programa. “Cuando dije lo del año y medio lo hice con la intención de que entiendas que yo tengo menos tiempo en el formato del programa, es más, menos tiempo que tú, no me referí a que tenía más tiempo como conductor acá”, justificó.

¿Por qué se fue Gian Piero Díaz de EEG?

Hace unos días, el conductor sorprendió a los televidentes al anunciar su salida del programa de competencias. Las redes sociales estallaron por el inesperado anuncio.

No obstante, esta ausencia no fue por mucho tiempo. Días después, la figura de América TV reapareció justificando el por qué se apartó de Esto es guerra.