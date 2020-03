Demi Lovato sobre las razones que la hicieron recaer en las drogas: “Me sentí completamente abandonada” [VIDEO]

Luego de anunciar por todo lo alto su regreso a la música, Demi Lovato llegó hasta el set del programa Ellen para conversar con la famosa conductora sobre algunos pasajes de su vida. Durante la conversación, la cantante reveló los motivos que la hicieron recaer en su adicción, hecho que la llevó a la sala de emergencias de un hospital por una sobredosis en el año 2018.

La intérprete, que pronto lanzará su nueva canción “I Love Me”, dio su versión sobre la fatídica experiencia que vivió y se animó a emitir un inspirador mensaje a todas las personas que pasan por una situación similar.

Cabe resaltar que Demi Lovato empezó su proceso de rehabilitación en el año 2012, luego de experimentar depresión y trastornos alimenticios. “¿Que pasó ese día, cuando tenías 6 años de sobriedad, que decidiste tirar todo al tacho?”, preguntó Ellen DeGeneres a su invitada.

La cantante rememoró sus años de adolescente para poder explicar los motivos que la llevaron a recaer en su adicción a las drogas.

“Tengo que admitir que me volví sobria a los 19, a una edad a la que no tenía permitido siquiera beber. Tuve la ayuda que necesité en esa época y me adopté a un sistema que se adapta a todo el mundo, el cual es la sobriedad. Funcionó por mucho tiempo, pero los desordenes alimenticios se intensificaron y eso me llevó a sentirme realmente desdichada”, dijo.

“Y ahí estaba yo, pensando que tenia 6 años de sobriedad y aún así me sentía miserable, incluso más de lo que me sentía cuando bebía [...] ¿Por que estoy sobria? Pedí ayuda y mi equipo dijo ‘estás siendo muy egoísta, estás arruinando todo, no solo para ti si no para todos nosotros'. Me sentí totalmente abandonada, así que bebí”, expresó sobre el momento en que decidió pedir ayuda a su entorno.

La intérprete de “Sorry Not Sorry” indicó, además, que una noche asistió a una fiesta donde tuvo acceso a sustancias narcóticas. “Esa noche fui a una fiesta y había otras cosas ahí. Esto fue tres meses antes de terminar en el hospital con una sobredosis”, reveló Demi Lovato.

Demi Lovato, I Love Me, nueva canción

Más noticias

El inspirador mensaje de Demi Lovato

La artista americana finalizó la entrevista enviando un emotivo e inspirador mensaje dirigido a todas las personas que alguna vez han experimentado situaciones similares.

“Si estas pasando por esto, tu mismo puedes salir de esa situación. Puedes llegar al otro lado, puede que resulte escabroso pero eres un 10 sobre 10, no lo olvides. Siempre y cuando tomes la responsabilidad puedes superarlo y aprender a amarte a ti mismo de la forma en la que te mereces ser amado”, concluyó Demi Lovato.