Demi Lovato y Justin Bieber se presentaron este viernes en el show de Ellen DeGeneres y no dudaron en hablar de su amistad, y contar los detalles de su primer encuentro.

Lovato empezó comentando que ella tenía 16 años y Bieber 14 cuando coincidieron en una entrevista de radio.

En ese momento, el cantante de “Sorry” se acercó a ella y le pidió una foto.

Justin Bieber y Demi Lovato. Foto: difusión

Lovato resaltó la actitud de Bieber en ese momento. “Fue tan dulce. Me dijiste: ‘mi nombre es Justin, soy Justin Bieber. Algún día sabrás de mi nombre’. Me quedé de ‘wow, ok, cool, ¡claro!’, y definitivamente lo hice”, manifestó.

Luego de contar esta anécdota, Lovato comentó que entre ambos existían muchas semejanzas. Justin Bieber, al escucharlo, lo confirmó.

Justin Bieber y Demi Lovato en el show de Ellen Degeneres. Foto: captura

“Creo que por un tiempo traté de huir de alguna cosas, ya sabes, tratar de huir de la industria, tratar de huir de lo que sentí que Dios quería que hiciera, pero siento que esto es lo que tú y yo estamos destinados a hacer", afirmó el intérprete de “Yummy”.

Asimismo, continuó con un frase para ambos. “Entonces sentimos que hay todo esto, ya sabes, responsabilidades y todo ese tipo de cosas que se vuelven pesadas para nosotros. Creo que a veces tenemos que correr hacia el dolor en lugar de escapar de él”, subrayó.

Justin Bieber y Demi Lovato en el show de Ellen Degeneres. Foto: difusión

Por su parte, la cantante de “Heart attack" confesó la admiración que siente por Bieber. ”Cuando pasé por mis problemas el año pasado, te vi como una inspiración porque has pasado por esto y salido del otro lado. Realmente admiro el hombre que eres ahora", puntualizó ante la atenta mirada del público en el estudio.