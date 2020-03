Chenoa se alarma por brote de coronavirus y pide a periodista un metro de distancia [VIDEO]

El brote de coronavirus en diversas partes del mundo ha causado alarma y miedo en las personas. Así lo demuestran también algunos artistas como es el caso de Chenoa.

La cantante mostró su preocupación ante las cámaras de varios medios que se han encontrado con ella a su llegada a la estación de Madrid después de la grabación de una nueva gala del programa Tu cara me suena.

La también compositora y presentadora de televisión española que ejerce de jurado en el programa mencionado, no ha podido evitar alarmarse al tener los reporteros cerca. Al preguntarle sobre los preparativos de su boda con el urólogo Miguel Sánchez Encinas, la artista pidió distancia mínima de un metro.

“No te lo digo en serio. A un metro, hay coronavirus. Es por prudencia", le ha dicho a un reportero de Europa Press. El asunto no quedó ahí, y la cantante insistió: "Si escupes saliva en la gomaespuma qué hago yo, ¿lo entiendes no?”, preguntó alarmada.

Al ser tan cortante, Chenoa agregó: “No lo digo a mal, lo digo guay. No me pongo mascarilla porque no estoy mal pero no quiero estar mala, ¡tengo que trabajar!”.

Por otro lado, Chenoa aseguró que los preparativos para su boda marchan muy bien, y que su prometido continúa trabajando: “Él trabajando también mucho, no nos está dando tiempo a estar nerviosos pero lo estaremos, seguro”, aseguró.

Chenoa regresaba a la capital procedente de Barcelona. Su gran angustia por no contagiarse del el COVID-19 ante las cámaras de Europa Press ha sorprendido a la prensa y las redes sociales.