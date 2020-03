Pamela Franco agradece a Karla Tarazona por permitirle conocer a su hijo

Christian Domínguez y Pamela Franco se mostraron juntos en América Hoy. Desde la intimidad de su casa, decidieron compartir su rutina matinal y desayunaron frente a cámaras. Las imágenes dejaron claro que la relación se encuentra en buen momento.

En declaraciones para el programa, la cantante de Alma Bella se refirió a la cercanía que tiene con el pequeño Valentino, hijo de Christian Domínguez y Karla Tarazona. “Yo respeto mucho a las mamás de los hijos de Christian. Con Karla he tenido la oportunidad de conocerla. También le agradezco porque me está permitiendo conocer a su angelito, a la razón de su vida, que es muy importante”, afirmó.

La pareja, además, no descartó la posibilidad de que podamos verla acompañada de Karla Tarazona, expareja de Christian Domínguez. “No sería jalado de los pelos porque Karla va a ser parte de la vida de Christian toda la vida. Si bien sentimentalmente no están juntos, tienen que estar juntos viendo por Valentino. No sería malo que un día nos vean con Karla y con los hijos de Karla”, alegó Pamela Franco.

Ethel Pozo, presentadora de América Hoy, preguntó asimismo al actor por la relación de sus pequeños con su actual pareja. “Que Pamela quiera a mis hijos como los quiere me parece increíble”, respondió.

Esta revelación aparece luego de que Christian Domínguez se mostrara indignado por un video publicado por su expareja Isabel Acevedo. El cumbiambero la acusó de hacerle elegir “entre ella y su hijo”.

Sin embargo, en América Hoy, la pareja aseguró que no tienen ese tipo de problemas. “Yo pienso darles lo mejor a Christian y a los hijos de Christian, conforme me lo permita él y también la otra parte”, puntualizó Pamela Franco.

Christian Domínguez confesó estar muy feliz en esta nueva etapa de su vida. “Yo lo amo y quiero verlo feliz. Para mí es importante que pase tiempo con sus hijos”, concluyó la cantante.