Christian Domínguez reapareció este viernes en Válgame, junto a la Gran orquesta Internacional, para presentar el nuevo tema titulado “Maldita farsante”. Tras cantar en el set de televisión, los panelistas usaron con humor el nombre de la canción para relacionarlo con una de sus exparejas.

En ese sentido, Kurt Villavivencio, fiel a su estilo, mandó indirectas diciendo a quién se lo estaría dedicando. “¿Se lo dedicará a una insensible mujer que hizo un Tik Tok de repente?”, dijo el polémico comunicador.

Christian Domínguez y su expareja Isabel Acevedo.

“Miren yo... a nadie, nunca. En todo caso, dedico esta canción a Karla Tarazona que está de viaje”, dijo en son de broma el líder de la Gran Orquesta Internacional.

Como se recuerda, el cumbiambero se incomodó por un video de su expareja Isabel Acevedo realizado en la red social Tik Tok. Él tomó el clip como una indirecta a la relación actual que tiene con Pamela Franco.

“La verdad me parece muy patético, una persona por dignidad y vergüenza no hace cosas así. No es la primera vez que se refiere a mí o a mi vida personal, cosas que no le deben importar”, dijo Christian Domínguez a América hoy.

Christian Domínguez furioso con Isabel Acevedo

Así también, en conversación con El Popular, dijo que no la está pasando bien debido al sensible fallecimiento de su suegra. “Bien dicen que la que no cae, al final resbala, pero hacerlo ahora después del momento delicado que estamos pasando, ya es increíble, insensible y hasta despreciable”, expresó.

“Cuando a una persona ya no le interesa nada la vida de la otra persona no se le dirige de ninguna forma, ni se responde absolutamente nada. Menos por los motivos reales por los cuales se terminó la relación”, agregó.