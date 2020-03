Anahí responde por críticas a su figura luego de mostrar foto de su vientre 14 días después de dar a luz

Anahí Puente fue blanco de duros comentarios en las redes sociales luego de mostrar cómo quedó su vientre 14 días después del nacimiento de Emiliano, el segundo bebé que tiene con su esposo Manuel Velasco Coello. Al respecto, la también modelo no se quedó callada y respondió a través su programa de podcast.

Por medio del espacio Están Ahí, la actriz mexicana se refirió a la serie de comentarios que recibió por su rápida perdida de peso post parto. “Primero, sí, les tengo que confesar que me tardé cuatro horas en ‘la subo o no la subo’, pero de pronto creo que no debemos juzgarnos”, señaló la protagonista de RBD en el programa que tiene junto a su hermana Marichelo.

A pesar de que muchos aplaudieron la velocidad con la que Anahí recuperó su figura, algunos otros cibernautas ‘dispararon’ en su contra y señalaron que “no es posible que esté totalmente dedicada a perder peso a cualquier costo". “¿Cómo es posible que esté haciendo ejercicios?”, cuestionaron algunos de sus seguidores.

El hijo mayor de Anahí Puente conoce a su hermanito Emiliano. Foto: Instagram

¿Por qué no nos echamos un poco de porras nosotras mismas?, ¿por qué siempre estamos viendo a la de al lado o al de enfrente?", respondió la intérprete de 36 años. "Quiero aclarar que no estoy haciendo ejercicio, hago ejercicio cuando paso la cuarentena, pero me visto así porque es muy cómodo traer leggins porque ahorita la ropa que te acomoda es esa”, añadió.

Además, la también cantante confesó que aún no se siente totalmente cómoda con su cuerpo. “Yo creo que el cuerpo es maravilloso, el dar a luz a un bebito, a un ser humano y de pronto cómo empiezas a ver que tu cuerpo recupera todo. Obviamente no es rápido y me falta mucho para estar cómo yo quisiera estar, me falta mucho, pero ahí voy y ahí lo puse”, comentó.