Anahí de Cárdenas revela que cambiaron su tratamiento de cáncer de mama

Anahí de Cárdenas es una de las intérpretes nacionales que ha demostrado tener la fuerza suficiente para encarar el cáncer de mama. Pese a los días difíciles que le toca vivir con cada quimioterapia, ella solo quiere sonreír siempre como lo plasmó en su más reciente foto.

A través de su perfil de Instagram, la actriz de "No me digas solterona 2″ se mantiene en contacto con sus miles de admiradores, a quienes los mantiene informados sobre el avance en su lucha sobre el mal que afecta a miles de familias.

En reciente post, Anahí de Cárdenas explicó que ha tenido un cambio en sus quimioterapias, las cuales las realizaba 4 veces y ahora serán 12 menos dolorosas, según explicó en su extenso texto que plasmó en la red social.

“En vez de 4, serán 12. 12 más suaves en vez de 4 fuertes. Me descuadró. Me descompaginó”, escribió la actriz.

“Está bien que no todos los días sean buenos. Por más de que intentemos estar del mejor humor y con la mayor disposición, a veces hay días de mier#%, o semanas de mi%$&#. Esta semana, no ha sido la más maravillosa de las semanas. Ha sido difícil. No voy a mentir. Y está bien", empieza el mensaje de Anahí de Cárdenas en Instagram.

La también modelo aseguró que este tipo de situación la hacen más humana y empática con su entorno.

“No soy una súper humana, ni es esa mi intención. Mi meta es ser solo más humana, empática, respetuosa y consciente”, agregó.

Por recomendaciones de un doctor, Anahí de Cárdenas indica que ahora es más flexible y que solo quiere ser feliz en estos momentos.

“Por el momento solo quiero reír como en esta foto todos los días de mi vida”, finalizó.