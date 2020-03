Ana Serradilla: expareja de su prometido lo acusa por violencia intrafamiliar

Corría noviembre de 2019 cuando la actriz mexicana Ana Serradilla confirmó su compromiso con el banquero Raúl Martínez Ostos. Poco después, el último 2 de marzo, la actriz de “Doña flor y sus dos maridos” compartió vía Instagram fotos de su despedida de soltera en Tulum, evento que fue opacado por las recientes declaraciones de la expareja de su prometido.

La actriz Martha Cristina se refirió, mediante un hilo en su cuenta de Twitter, a la violencia física y psicológica de la que fue víctima, por parte de Raúz Martínez Ostos. A raíz de una entrevista donde habló de su carrera, denunció “prácticas de misoginia tremendas que hay en el medio y que la gente (mujeres) se callan por miedo a perder su trabajo o privilegios”.

La actriz nacida en México reflexionó acerca de la violencia que sufren las mujeres a diario y compartió que no es común hablar de ese tema “en un medio en el que son prácticas normalizadas”, y compartió las experiencias vividas con su exesposo.

“Dado que estamos en una coyuntura tan profunda e intensa, me atreví a abrir la conversación con nombres y apellidos. Hombres que a partir de haber denunciado la tremenda violencia de la que fui objeto por por parte de mi exesposo, me retiraron el habla y hasta el saludo incluso. (...) Se molestan porque cómo Martha Cristina fue capaz de hablar mal del padre de sus hijos”, comentó.

“La cuestión es que si te molesta que una persona como yo denuncie violencia (de la cual también mis hijos fueron objeto en su momento) se debe, justamente, a que pertenecen a ese grupo de hombres que acostumbran a protegerse entre ellos porque para ellos este tipo de violencia es normal”, agregó.

Martha Cristina aseveró que personas cercanas a ella fueron testigos de los maltratos que padeció en su relación. “De mi exesposo no hablé mal. Si lo hubiera hecho, si en verdad se trataran de mentiras, con lo bélico que ha sido siempre y más desde que decidí salirme de la relación y dejarlo, hubiera habido demandas. No las hay porque todo lo que digo en dicha entrevista es verdad y es algo que le consta a mucha gente cercana a mí. Todo lo que pasó en varias ocasiones ocurrió delante de mucha gente", añadió en la red social.

Asimismo, resaltó que, aparte de la violencia física, existen otros comportamientos que no deberían tolerarse. “Que te racionen el dinero es violencia económica, que te hagan sentir todos los días que estás mal y que no eres suficiente porque todo lo haces mal, es violencia psicológica y emocional”, afirmó.

Tras una relación de 15 años, Martha Cristina puso fin, en enero de 2015, a su matrimonio con Raúl Martínez, padre de sus dos hijos Luca y Mateo. Tiempo después, en noviembre de 2018, Ana Serradilla reveló que mantenía un noviazgo con Martínez, lo que causó polémica debido a los rumores de que ambas actrices eran amigas.

“No somos amigas, somos compañeras de trabajo. Ahí estaba su gran chisme, si no se decía que éramos amigas no había chisme. Una amistad conlleva otras cosas y pues amigas no éramos ni lo somos. Estamos muy bien, nos llevamos cordialmente, somos compañeras de trabajo y tenemos una buena relación”, finalizó, según informó TVyNovelas.