El cantante Zion preocupó a sus fans, pues su compañero Lennox publicó una fotografía de él cuando fue internado de emergencia en un hospital.

En ese momento comenzaron a surgir muchas hipótesis sobre el estado de salud del cantante, pero Zion ha decidido aclarar el tema a través de una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram.

PUEDES VER Fallece integrante del grupo de reggaetón Zion & Lennox

El integrante del dúo Zion & Lennox explicó que empezó a sentirse mal desde la tarde, pero su estado empeoró en el avión cuando se dirigía hacia México: “No podía respirar. Se complicó la cosa”.

En un principio los doctores pensaron que podía estar infectado por el coronavirus; por eso, tuvieron que aislarlo, pues se tenia que evitar cualquier contagio.

“Llegamos a Ciudad de México y fuimos de una vez al hospital de urgencias. Al principio creían que venía con síntomas de coronavirus, me aislaron, me hicieron un montón de preguntas, no les miento, también estaba un poquito asustado, pensaba que sí, hemos viajado mucho estas últimas semanas. Me dio un desgaste físico, no podía respirar, no podía caminar. Me hicieron muchísimos estudios”, explicó.

Poco antes su manager había declarado que el cantante se sintió mareado al bajar del avión, por eso lo llevaron a hospital, donde le comenzaron a administrar medicamentos.

Zion terminó su transmisión por Instagram agradeciendo a todas las personas que habían estado al tanto de su estado de salud y les dio un consejo.

Comunicado sobre el estado de salud de Zion. Foto: Instagram

“Hay que aprender a valorar lo que somos, valorar lo que hacemos. Más, todavía hay que cuidarnos, manejar el estrés, el enojo, soy alguien que sufro un poquito de eso, soy medio gruñón”, contó el reguetonero.