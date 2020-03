Jackson Mora y su respuesta sobre el pasado de Tilsa Lozano con el ‘Loco’ Vargas

Jackson Mora, luego de hacer pública su relación con Tilsa Lozano, se ha ganado la atención de las cámaras. El luchador peruano se encontraba junto a la ‘exvengadora’ en uno de sus eventos cuando fue abordado por las cámaras de Magaly TV, la firme.

Allí, se animó a responder sobre distintos temas relacionados a su actual pareja. El pugilista nunca se imaginó ser consultado sobre lo dicho por Rodrigo González el pasado lunes, el cual reveló que conoció a Tilsa en una fiesta cuando esta lloraba por el romance con Juan Manuel Vargas.

Magaly Medina, Tilsa Lozano y Jackson Mora

Tras esto, el boxeador evitó responder las declaraciones de ‘Peluchín’ e indicó que eran “incómodas” para su situación actual con la exmodelo.

"No sé y no me importa. Eso ha sido una época en la que no he tenido nada que ver. Es un tema del que prefiero no comentar, es algo incómodo para todos, sobre todo para ella y para mí", dijo el deportista.

Jackson Mora habla de Olinda Castañeda

En otro momento de la conversación, Jackson Mora dio su comentario sobre las imágenes donde su expareja Olinda Castañeda realiza un show dentro de un club nocturno.

“Siempre veo el programa de Magaly así me meta palo. ¿Qué pienso de esas imágenes? Chamba es chamba... yo la conocí como modelo de pasarela”, dijo el boxeador.

Tilsa Rozano y Jackson Mora

Como se recuerda, Jackson Mora mantenía una relación oculta con Tilsa Lozano desde hace varios meses. Tras ser captados juntos por las cámaras de Magaly TV, la firme, la pareja no pudo negarlo más y oficializó la relación.