Sherlyn luce su embarazo durante su ‘babymoon’ en playa de Cancún

Amado hijo, hace 27 semanas me convertí en otra mujer cuando me enteré que sería tu mamá, que maravillosa bendición y que gran responsabilidad, en unos años leerás esto y te darás cuenta que a esta mujer se le expandió el corazón, el amor y la barriga ante la noticia más bonita que he recibido tu vida en mi vida, te espero con toda la ilusión , la gratitud y el amor del mundo Te amo mi cielo Tu mamá.