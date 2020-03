Salma Hayek muestra el difícil peinado que le realizan para The Eternals [VIDEO]

En julio del año pasado, Salma Hayek anunció emocionada que sería parte de la cinta The Eternals, interpretando a ‘Ajak’, la madre de todos los Eternos.

Desde ese momento, la actriz ha mantenido a sus seguidores al tanto de algunos detalles de la grabación de la película . Esta vez mostró en su cuenta de Instagram cuán complicado es uno de los look que le realizan para la película.

En la publicación, la intérprete se muestra con un particular peinado y se le escucha decir: “Ok, este no es mi look de The Eternals, es parte de uno de ellos, pero realmente no se ve así”.

En el texto de la publicación, la estrella mexicana lanza un reto a sus seguidores : “Antes de que termine el video, comenta y adivina cuántas horquillas crees que hay en mi cabello”.

Por eso, en el clip continúa explicando: “quiero mostrarles, solo para este primer paso del look, cuántos pasadores (horquillas) ponen en mi cabello”.

Salma Hayek comienza a retirar los accesorios que tenía, al mismo tiempo que los iba contando. El clip comenzó a reproducirse en cámara rápida y al final la actriz contó 30 horquillas.

“Aquí están, son más de 30, más de 30 pasadores (horquillas), solo para el inicio del proceso, para uno de mis looks en Eternals”, dijo la actriz en el video de su cuenta de Instagram.

El video registra más de 554 000 reproducciones y uno de los comentarios que más resalta es el de la la actriz Eva Mendes.

“¡Belleza! No me importan los pasadores (aunque es divertido), pero miren esa cara. ¡Pura belleza! Dios, mujer, tan hermosa. Besos, reina”, escribió.

La actriz mexicana siempre ha dado que hablar por su imagen, no solo por sus elaborados peinados y maquillajes, sino también por lo bien que luce a sus 53 años.

Por este motivo, muchos de sus seguidores han insinuado que usa botox, a lo que Salma Hayek ha respondido con firmeza que nunca se ha sometido esa clase de procedimientos.