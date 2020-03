Karen Schwarz acudió al Sexto Juzgado de Familia de Lima para continuar con el proceso de “violencia contra la mujer” que le entabló a Rodrigo González.

De acuerdo con la defensa de la conductora, la diligencia estaba destinada para otorgarle medidas de protección a la figura de Mujeres al mando, pero no se concretó porque “el Juzgado aún no recibió la pericia psicológica” de su patrocinada.

PUEDES VER Karen Schwarz regresa a la conducción de Mujeres al mando [VIDEO]

“El acta detalla que el señor Rodrigo González no fue a la audiencia y el juez no pudo resolver porque no le ha llegado la pericia psicológica”, aclaró la letrada en una entrevista para el diario El Trome.

Como se recuerda, Rodrigo González explicó que no se llevó a cabo la audiencia porque la pareja de Ezio Oliva no presentó los medios probatorios para sustentar el petitorio de medidas de protección.

En tanto, la abogada Tatiana Bardales indicó que se han presentado 250 hojas de pruebas y lo que faltan son las pericias del Estado, lo cual no sería de su competencia.

¿Qué arrojó la pericia psicológica de Karen Schwarz?

Según el resultado, Karen Schwarz necesita tratamiento psicológico.

“Ella está dañada por las publicaciones del señor. Lo que también debería publicar (en sus redes sociales) es la revocatoria en el caso de Cathy Sáenz. Hemos pedido una pena efectiva porque no está cumpliendo con las reglas de conducta. Por ejemplo, no ha pagado”, manifestó la abogada.

Se conoce que Rodrigo González no solo ha sido acusado por las personas antes citadas, sino también fue criticado fuertemente por la presentadora Mónica Cabrejos. Ella hace poco fue criticada por exponer a la madre de la niña asesinada en Independencia durante su programa radial.