Después de hablar de Josimar, Magaly Medina comparó un antes y después en el cumbiambero Jhon Kelvin, quien ya perdió más de 20 kilos gracias a la operación de manga gástrica.

En la pasada edición de Magaly TV, la firme, la ‘Urraca’ se mostró sorprendida por el radical cambio de apariencia del intérprete peruano. Por ello, antes de presentar una nota sobre el cantante, no dudó en recordar una anécdota que pasó al verlo por la calle.

PUEDES VER Jhon Kelvin respalda a Josimar ante críticas de Magaly Medina

“Este chico se inició en el Grupo 5. Ahora, ustedes lo ven y es otro. Parece el hermano flaco. Yo lo vi en la calle la vez pasada y decía: ¿quién es él? Porque de verdad, para nada es ese gordito simpático, cachetoncito, que acostumbramos ver”, narró la madrina de Rodrigo González.

Magaly Medina indicó que en la farándula las intervenciones quirúrgicas se realizan más por "moda” que por salud.

“Se ha puesto de moda en la farándula el hacerse las operaciones de la manga gástrica, el cortarse el estómago. No dieta, no ejercicio, no otros métodos menos agresivos, sino de frente hacerse la manga gástrica. Por ejemplo, John Kelvin, ha bajado 25 kilos”, expresó.

En otro momento, la estrella de ATV expuso las tallas que antes usaba Jhon Kelvin y lo que hoy viste.

"Antes sus sacos eran large o XL y ahora es talla small. Así de flaco está. Yo digo que lo primero que veo en la televisión es su nariz porque los pómulos se le han secado, ha perdido muchísimo músculo y sus rasgos han cambiado totalmente”, agregó.

A pesar de que a Magaly Medina le parecerían muy radicales estos cambios, al mismo John Kelvin le agradan, así lo admitió en una entrevista para el diario La República.