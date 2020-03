La exreina de belleza Laura Spoya se mostró muy indignada ante los comentarios que se ha generado sobre la madre de la niña que fue hallada sin vida en el distrito de Independencia.

“Estoy bastante consternada con todo lo que está sucediendo. Tanta violencia, tanta gente inhumana, tantas cosas que están sucediendo. La gente no tiene empatía no se pone en el lugar del otro”, dijo la exintegrante de Esto es guerra.

“La vida para muchas personas no interesa nada, no respeta ni siquiera la infancia de niños inocentes que no tienen la culpa de absolutamente nada y ya no es que sean personas grandes o adultas que están haciendo estas cosas macabras, sino que son adolescentes”, detalló la modelo.

Además, recalcó su molestia por aquellas personas que han venido juzgando a la madre de la menor. “Y lo que más me sorprende realmente es que prefieran, muchas personas, echarle la culpa a la mamá por el simple hecho de que salió. Pero imagínense ustedes que no se fue a una fiesta, sino que tuvo que vender algo a la yunza y que su esposo esta de ilegal en otro país", explicó la exchica reality en un video de Instagram.

“Lo que siento es que le están echando más la culpa a la mamá que al hijo de… no es que ni siquiera hay que llamarlo así y es que un mal nacido que se cruzó en el camino, lamentable, de estas niñas”, exclamó la modelo.

De la misma manera, Laura Spoya admitió que se siente afectada por las críticas que se han generado a la mamá de Camila. “Nada tiene justificación. Realmente para mí es un shock que simplemente todo el cargamontón le esté cayendo a esta mujer que acaba de perder una hija en las circunstancias que sean. Pónganse a pensar que ha perdido a su hija en las manos de un violador de 15 años”, finalizó.