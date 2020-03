Ana Mena Rojas es una actriz y cantante española. Considerada una de las artistas más prometedoras, acudió el pasado miércoles al plató de La Resistencia para charlar con David Broncano sobre sus últimos proyectos.

Fiel al estilo del programa de Movistar+, la joven artista se enfrentó a las peculiares preguntas del presentador y aclaró cómo es su vida sexual en la actualidad.

Al empezar la entrevista, la artista le entregó a Broncano un regalo especial que había comprado en su pueblo, Estepona. “Este es de los mejores regalos que nos han traído”, dijo el presentador mostrando el pan con entusiasmo.

Durante la entrevista, Ana Mena habló de temas como el recordado y polémico tobogán de Estepona, la ciudad donde nació. También tuvo el reto de “explotar una mierda” con un petardo en el plató del programa. “Hubiera molado tener la cámara superlenta”, mencionó.

El presentador la retó ya que recordó que al trabajar desde muy niña, quizá no tuvo la oportunidad de hacer travesuras de niños. Ella rió ante los comentarios y le siguió el juego.

“El choco es un melocotón”, cantó Ana junto con el público del plató.

A su vez, Ana desmintió los rumores de un posible romance con el futbolista Brahim Díaz y aseguró que tiene “unos 3.000 o 5.000 pavos en el banco” frente a la indiscreta pregunta del dinero que tiene ahorrado.

Respecto a su vida sexual, la malagueña comenta: “Más o menos lo mismo que el dinero, poca cosa”, luego agregó que en estos momentos se encuentra “en temporada baja”. “Este mes pasado he estado en Italia trabajando un montón ... me hubiese gustar follar más de lo que he follado”, explicó.

Mena también enseñó unos pasos de baile a Broncano dado que se encuentra promocionando su último single, ‘Se iluminaba’, que ha llevado a la joven cantante a hacer un tour por Italia recientemente.

Desde que el programa La Resistencia empezó a emitirse en Movistar+ hace dos años, David Broncano ha encontrado fijación en dos preguntas en concreto: ¿cuánto dinero ganan los invitados? y ¿cuántas relaciones sexuales tienen al mes?

La Resistencia: ¿quién es Ana Mena?

Ana Mena se dio a conocer en el año 2006 al ganar la XII edición de los Premios Veo Veo, con sólo nueve años. Tras ganar sacó su primer single, titulado Esta es mi ilusión.

Desde entonces recorrió numerosos platós de televisión hasta saltar al cine con su papel de protagonista en Marisol. El 11 de mayo de 2018 publicó su primer álbum titulado Index.