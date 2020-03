Katy Perry y Orlando Bloom acapararon la atención de los medios al anunciar juntos, a través de un video musical, la llegada de su primer hijo. Este nuevo camino que emprende la pareja de artistas llega en un momento de estabilidad emocional para ambos, según han expresado en diversas entrevistas.

A pesar de que no se muestran juntos públicamente con regularidad, su relación se ha consolidado a lo largo de 4 años. Hoy, comprometidos y a punto de convertirse en padres, es bueno recordar cómo inició la romántica historia de amor de estas dos estrellas de Hollywood.

El primer encuentro entre Orlando Bloom y Katy Perry

La cantante y el actor se conocieron en el año 2016, en un after party de los Globos de Oro, evento que premia lo mejor del cine y la televisión. Muchos podrían pensar que este primer cruce de miradas fue digno de una película, no obstante, el amor entre ellos surgió gracias a una divertida anécdota que Katy Perry comentó durante una entrevista con el presentador americano Jimmy Kimmel.

Katy Perry y Orlando Bloom

“Nos unió una de sus hamburguesas: yo estaba sentada en una mesa con Denzel Washington en la ceremonia y él se acercó y cogió una. Al principio le dije: ‘Quieto ahí’, pero entonces me di cuenta que era muy guapo y pensé: ‘Bueno, puede quedársela’. Más tarde me lo volví a encontrar en una fiesta y le pregunté qué tal le habían sentado los aros de cebolla. Él me respondió rápidamente: ‘Me gustas mucho’ y el resto ya es historia”.

Este encuentro inicial dio pie a un intenso romance que sería documentado por los paparazzis, a pesar del intento de Katy Perry y Orlando Bloom por mantener su privacidad.

Durante ese mismo año, los ahora futuros esposos fueron vistos en diferentes celebraciones, como el lanzamiento de la colección de otoño de Stella McCartney, el cumpleaños del manager del actor y la celebración de los Grammy.

Katy Perry y Orlando Bloom (Foto: AFP)

Estas ‘coincidencias’ generaron diversas sospechas sobre una posible relación entre ambos. Sin embargo, a la pareja parecía no importarle el 'qué dirán’.

Siguiendo esta línea, la intérprete de “California Girls” y la estrella de Troya decidieron aventurarse a vivir su idilio de una forma más pública y realizaron pequeñas escapadas a Disneylandia, Aspen, Coachella y a Hawaii. En este último lugar fueron captados manifestando su amor de una manera muy expresiva.

Katy Perry y Orlando Bloom en Hawaii (Foto: Twitter)

Katy Perry y Orlando Bloom se separaron en el 2017

Los artistas causaron decepción entre sus fans luego de ponerle un alto a su relación y oficializar su ruptura en marzo del 2017. Sin embargo, esta pausa no le sentaría nada bien a Katy Perry ni a Orlando Bloom y pronto encontrarían su camino de regreso.

Katy Perry y Orlando Bloom (Foto: AFP)

En el 2018, la cantante y el actor viajaron a Roma para concretar una visita con el Papa. Ellos llegaron hasta la ciudad europea para una conferencia denominada United to Cure.

Esta sería la confirmación que los medios y fanáticos estaban esperando. Desde este momento, la relación se consolidaría y le daría el empujón que ambos necesitaban para dar el siguiente paso.

Orlando Bloom y Katy Perry se comprometen

El intérprete de Legolas en El Señor de Los Anillos le haría la gran pregunta a su pareja en el día más romántico del año: San Valentín.

Orlando Bloom en Instagram

La noticia sería confirmada por Katy Perry y Orlando Bloom en Instagram. En dicha plataforma, ambos difundieron tiernas fotografías del momento. Con decenas de globos con forma de corazón y un impresionante anillo de compromiso, el actor le pondría el broche de oro a esta romántica historia de amor y, con ello, pasarían a formar parte de la lista de los comprometidos.