Janet Barboza tuvo como invitada, este jueves en Válgame, a la modelo Shirley Arica. Ella había sido captada hace unos días con Jean Deza y se presentó en el programa para hablar de su relación con el futbolista de Alianza Lima.

Sin embargo, al momento de ser anunciada, la conductora de televisión cometió un ‘lapsus’ que hizo reír a todo el set. “Más guapa que nunca, nuestra invitada de hoy es Shirley Cherres que ha venido con...”, dijo la popular ‘Reina de las movidas’.

Shirley Arica y Jean Deza

Shirley Arica solo atinó a reírse, pues era comprensible la confusión con la exporrista del Sport Boys, por el nombre que ambas llevan. Luego de esta equivocación, la panelista se corrigió y pronunció el nombre real de su invitada.

Así también, Mónica Cabrejos le recordó el enfrentamiento que tuvo con la saliente del Puma Carranza y su actual pareja, Miguel Bayona. “Todo tiene sentido. Janet se ha peleado con Miguel por Shirley Cherres”, dijo con sarcasmo la comunicadora.

Shirley Arica habla de Jean Deza

La modelo Shirley Arica ha sido vinculada últimamente con el polémico futbolista del club Alianza Lima, Jean Deza. Ambos fueron captados juntos, en más de una ocasión, por cámaras del programa de Magaly Medina.

Por tal motivo, la joven modelo fue invitada por varios medios de comunicación, entre ellos Válgame, para aclarar la supuesta relación que mantienen.

“Conozco a Jean hace muchos años y tuvimos un 'affaire. Duró poco, han pasado 8 años y ahora lo he vuelto a ver [...] Somos buenos amigos, nos llevamos muy bien. No es que tengamos una relación, pero las veces que nos he nos visto la hemos pasado super bien”, aclaró.