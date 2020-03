Jayden Federline, el hijo de Britney Spears, aseguró que su madre le había confesado su intención por dejar la música. Una revelación decepcionante para los seguidores de la estrella pop.

Durante una transmisión de Instagram, al joven Jayden le preguntaron qué hacía su madre en la actualidad. “En realidad no la he visto hacer mucha música. Recuerdo que una vez le pregunté: ¿mamá, qué le pasó a tu música? Y me respondió: no lo sé, cariño, creo que solo debería dejarla”, dijo el hijo de la cantante.

Como se recuerda, hace casi un año el manager de la artista, Larry Rudolph, no descartó la posibilidad de que Britney Spears no publique más música en el futuro. “No quiero que vuelva a hacer música hasta que esté lista física, mental y emocionalmente”, señaló en mayo del año pasado.

Asimismo, el hijo de Britney Spears prometió que contará más detalles sobre su madre y otros integrantes de su familia si lo ayudan a alcanzar una importante cifra de seguidores en Instagram.

“Les contaré toda la historia con mi mamá y esas cosas si supero los 5 mil seguidores”, anunció Jayden Federline. Sus palabras dejaron con expectativas a sus simpatizantes, quienes pedían más información sobre su madre.

Puede que la vida de Britney Spears nunca vuelva a estar vinculada a la música, según su hijo.

La vida de Britney Spears nunca ha dejado de estar rodeada de polémicas. El año pasado, por ejemplo, fue blanco de críticas luego de que la acusaran de abusar del Photoshop. Por ello, sus seguidores siempre están a la espera de alguna novedad por parte de la cantante.

Últimamente ha sido noticia por anécdotas lejanas a la música. Hace poco fue un video de la artista sufriendo un accidente durante una rutina de baile.

Ahora puede que su nombre ya no vuelva a estar vinculado a la creación musical.