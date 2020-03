Gretel y Hansel: un siniestro cuento de hadas

En entrevista con medios extranjeros, Sophia Lillis, habló sobre la realización de la cinta de terror Gretel Hansel, que se estrena este 5 de marzo a nivel nacional y sus proyectos a futuro. La actriz nacida en Nueva York es conocida por haberle dado vida al papel de Beverly en las dos películas de “IT”.

-¿Qué fue lo que inicialmente te atrajo de 'Gretel y Hansel'?

Pensé que la historia era interesante y me gustó el personaje. Pero realmente me gustó el director, Osgood Perkins. Eso es lo que realmente me hizo querer ser parte de este proyecto. Cuando hablamos, realmente pude verme trabajando con él. Era realmente divertido e intrigante, y pensé que me encantaría pasar dos meses trabajando en un proyecto con él.

Sophia Lillis

¿Cómo fue esa primera conversación?

Hablamos sobre el personaje y su visión de la película, dónde se iba a filmar (en Irlanda) ... Y luego cualquier cosa y todo, solo una conversación normal. Hablamos durante unas dos horas más o menos. Y también tuve que contarle mis ideas acerca del personaje.

Cuéntanos, ¿cómo te acercaste a ella?

Siempre he trabajado en estos personajes muy fuertes e independientes. Gretel es similar en ese sentido. Ella tiene algo que quiere hacer: cuidar a su hermano a quien realmente ama, pero al mismo tiempo sabe que hay algo más que puede hacer con su vida ... La historia trata de descubrir su confianza, de imaginar saber quién es ella y cuán poderosa es.

En cierto sentido, Osgood realmente convirtió este breve cuento de hadas en algo completamente diferente. Solo traté de seguirlo y hacer lo mejor que pude para ayudar a contarlo... No hay mucho sobre ella en la historia original: es solo la hermana pequeña que sigue a su hermano al bosque. Oz la convirtió en un personaje real.

¿De ahí el cambio en el título de 'Gretel y Hansel'?

Sí, es una especie de toma más feminista. Esta vez Gretel es quien cuida a Hansel. Ella es quien toma la iniciativa y tiene que tomar sus propias decisiones. Por eso es 'Gretel y Hansel' en lugar de 'Hansel y Gretel'.

¿Eres fanática de las películas de terror?

Sí, más o menos (ríe) ... Antes de eso, realmente no veía muchas películas de terror. Pero realmente me gustaba Tim Burton cuando era niña. No sé si considerarías sus películas como películas de terror. Pero me gustó ese tipo de elemento espeluznante en estas. Siempre disfruté eso cuando era niña, y supongo que eso de alguna manera me influencia ahora.

¿Cómo han cambiado las cosas para ti desde el lanzamiento de las películas 'It'?

De alguna manera me puso ahí. Sabes, me dio trabajo. Me llevó a otros proyectos. Me llevó a 'Gretel y Hansel'. Personalmente, sin embargo, realmente no cambió mucho mi vida.

¿Planeas quedarte en la actuación?

Creo que sí. He pensado mucho en eso. Especialmente ahora que estoy cumpliendo 18. Sabes, cuando cumples 18 años, eres legalmente un "actor adulto". Y es una especie de cambio extraño. Ahora, ya no puedo considerarme una "actriz infantil". He pensado mucho en eso, ahora que termino pronto la escuela preparatoria, lo que realmente quiero hacer con mi vida, si quiero seguir haciendo esto.

Aunque es un desafío, es algo que realmente me encanta hacer. Y siento que si no hubiera comenzado a actuar, no hubiera experimentado tanto como he hecho. Y entonces siento que quiero continuar. Siento que voy a hacer todo lo que pueda ahora que estoy saliendo de la escuela preparatoria.

¿Qué pensaste de Alice Krige (Holda, la bruja)? ¿Cómo fue trabajar con ella?

Ella fue asombrosa. Especialmente en ese papel. Y ella ha estado en muchas cosas. Después de terminar de filmar, comencé a verla en diferentes cosas; diferentes proyectos y diferentes películas.

Dios mío, ella es muy buena ... Aunque es un poco intimidante, es muy divertido trabajar con estos actores experimentados, porque aprendes mucho de ellos. Y realmente aprendí mucho de Alice Krige. Ella realmente interpreta a una bruja realmente bien (ríe).

¿Cómo su joven coprotagonista, Sammy Leakey (Hansel), manejó trabajar con ella?

Este es su primer gran proyecto y lo hizo genial. Parecía que realmente se sentía como en casa en el set, y aprendió muy rápido. Hacia el final de la sesión, incluso estaba dando instrucciones de la cámara, de una manera muy linda, al DP (ríe) ... Pude verlo haciendo mucho en el futuro.

¿Cuál fue el mayor desafío para hacer la película?

Hubo algunos... El guión, por ejemplo, la forma en que hablan los personajes, es muy estilizada. Pero lo que aprendí de eso fue cómo tomar eso y hacerlo mío. Este personaje es muy diferente a mí. Ella tiene su propia forma de hablar. Suena casi poética, y de una manera que fue un poco difícil de hacer. Pero, aunque fue un desafío, aprendí mucho, y aprendí mucho solo por estar en el set.

¿Cómo fue ver la película terminada por primera vez?

Me impresionó mucho. Honestamente, no sabía qué esperar, pero fue mejor de lo que imaginé... siento que es muy diferente de las películas de terror normales. Es algo nuevo. No hay muchas películas como esta hoy en día. Da mucho miedo, pero a su manera también es muy hermoso.

Me encantan las películas de terror. Siento que es muy divertido filmarlas, y los escenarios son divertidos, interesantes y aterradores. Por ejemplo las cañerías de It, pero también la casa de Holda (la bruja) es tétrica pero también interesante y hermosa pero de una maneras torcida. Así que fue muy divertido filmar ahí.