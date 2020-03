Fabio Agostini asegura que Mayra Goñi no tiene el talento de Yahaira Plasencia y Leslie Shaw

Mayra Goñi estrenó oficialmente el videoclip de su tema “Víctima”, a través de su perfil de YouTube. Después de circular en la esfera virtual, Fabio Agostini fue abordado por la prensa por ser “vinculado” con la letra y el contenido del mismo.

“No he visto el videoclip, de verdad; he visto el video de Yahaira y el de Leslie, pero el de ella todavía”, manifestó en sus primeras declaraciones para La República.

En ese sentido, aseguró que Leslie Shaw y Yahaira Plasencia cantan mucho mejor que su expareja, la popular ‘Yuru’.

“No van a comparar, ¿cómo van a comparar a un Ferrari con un Peugeot 206? Igual yo le deseo lo mejor, espero que el tema le vaya bien. Me alegro servirle de inspiración”, manifestó el ex chico reality.

Fabio Agostini molesto por nueva indirecta de su expareja

En otro momento, el español aseguró que Mayra Goñi sabe sacarle provecho a cada situación.

“Imagino que no me supera. (Por marketing) siempre ha sido así, siempre lo ha hecho así. Cuando nos peleábamos, sacaba nuevo tema del karma; cuando hacíamos otra cosa, hacía un tema de nuestra relación; ella siempre ha sido bien viva. Se deja llevar de la manager y no sé cuál de las dos es peor”, aseguró.

Finalmente, el exparticipante de Esto es Guerra manifestó que Mayra Goñi jamás tendrá una expareja como él.

“Igual, le deseo lo mejor, que le salga bien el tema y me alegro que se siga inspirando en mí; es que un ex como yo jamás lo va a tener en su vida”, acotó.

