Fabio Agostini se molesta con Mayra Goñi por las indirectas en la canción “Víctima”

El español Fabio Agostini expresó su molestia -por medio de las cámaras de Mujeres al mando- hacia su expareja Mayra Goñi, quien acaba de lanzar su videoclip titulado “Víctima”.

A través de un enlace telefónico, el ex chico reality reveló su opinión sobre el material audiovisual. “Yo no voy hablar de ella, pobrecita. Para mí es un cero a la izquierda, no me interesa, estoy en otro sistema, en otro planeta”, sostuvo el modelo.

Ante estas palabras, la cantante declaró para el programa de espectáculos que todas sus músicas siempre le han generado algunos problemas con sus exparejas sentimentales.

“Yo no sé porque siempre las personas que van a hacerme las canciones por ahí coinciden con mi vida, el 'karma’ coincide, ahora voy a sacar la “Víctima”, bueno imagínate a quien le quedará”, dijo la actriz peruana.

Fabio Agostini. Fuente: Archivo

Cabe mencionar que Fabio Agostini salió a hablar de la artista al culminar su relación. “Mayra, te voy a decir una cosa, yo no te he dejado mal en ningún momento, te ha dejado mal tu amigo Nicola. Ella prefiere tener amistad con gente que no la respeta; en cambio yo siempre la he respetado y la he cuidado”, fueron las palabras del español.

“A mí ya me perdió, eso está más que claro. Mayra Goñi para mi fue un momento bonito que viví con ella y al final unos de los peores porque me decepcionó”, dijo el ‘Galáctico’.

De la misma manera, dejó en claro que ya no quiere que lo vinculen con la cantante. “Ya paso de hablar de Mayra porque me aburre el tema”, finalizó el modelo.