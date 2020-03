Christian Domínguez furioso con Isabel Acevedo por video de Tik Tok

Isabel Acevedo provocó la indignación de Christian Domínguez, después de que esta realizara un video en la nueva plataforma digitial Tik Tok, con la que le habría enviado una indirecta al cumbiambero.

El intérprete peruano calificó de insensible y despreciable por burlarse del mal momento que viene pasando, debido a la muerte de la madre de su actual novia Pamela Franco, la cantante de Alma Bella.

El actor, además, confesó que la popular ‘Chabelita’ le exigió que eligiera entre ella y su hijo, motivo por el cual decidió terminar la relación.

“La verdad me parece muy patético, una persona por dignidad y vergüenza no hace cosas así. No es la primera vez que se refiere a mí o a mi vida personal, cosas que no le deben importar”, manifestó el cantante.