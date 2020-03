La excongresista Susy Díaz tuvo un amena entrevista donde opinó acerca de algunos personajes mediáticos como Brunella Horna, Rodrigo González y Magaly Medina, quienes se encuentran en algunos titulares de los medios locales.

La actriz cómica dejó entrever que ya no mantendría lazos de amistad con la empresaria, ya que la modelo no la habría llamado para su cumpleaños, pero sí para ser partícipe de la inauguración de su nuevo spa sin querer pagarle por su trabajo.

“Me llamó su representante para pedirme que sea la madrina en la inauguración de su salón de belleza, pero no me quería pagar y no se puede hacer nada gratis", declaró en un entrevista para el diario Trome.

Susy Díaz

De la misma manera, hizo un hincapié sobre su imagen y el rol que cumple en los eventos que ella realiza. “Hace meses, creo que en enero iba a inaugurar su spa. Bueno pues, mi presencia vale mucho y como yo trabajo en eventos, ir sería como trabajar. En lugares públicos me piden muchas fotos y yo me estreso”, sostuvo la madre de Florcita Polo.

Brunella Horna engreída por Richard Acuña con fiesta sorpresa por su cumpleaños. Foto: Instagram

Asimismo, fue consultada sobre los puntos realizados por Magaly Medina al entrevistar a su ‘ahijado’ Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’. “Yo hice más rating con la nota de Los días de Susy, en Huarmey, y no hubo tanta publicidad, ni tanta alharaca con alfombra roja y todas esas cosas”, confesó la exvedette.

Por otro lado, Susy Díaz confesó que sigue a ‘Peluchín’ en su cuenta de Instagram, pues asegura que tiene mucho material informativo sobre la vida de algunos peruanos famosos.

Susy Díaz excongresista peruana

“Sigo a Rodrigo en su Instagram porque deja muchos datos interesantes y chismes de la farándula, y me gusta su estilo, pero en la entrevista no estuvo tan criticón, lo sentí muy suavecito”, finalizó Díaz.