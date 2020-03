Angie Jibaja está decidida a recuperar la custodia de sus hijos, por ello se está sometiendo a una serie de requerimientos para demostrar que está estable económica como emocionalmente; uno de esos requisitos es no aparecer en la televisión. Ante esto, la modelo ha tenido duros calificativos hacia ciertos programas a los que considera “basura”.

En su cuenta de Instagram, Angie Jibaja precisó que para poder luchar por la custodia de sus hijos la justicia le han pedido ciertos requisitos como tener ingresos fijos y estables, mantenerse alejada de los escándalos, no tener participación en programas de televisión; de lo contrario, no podrá plantearse si quiera la posibilidad de volver a estar al lado de los menores de forma permanente.

En un momento dado, la exenamorada de Jean Paul Santa María se mostró indignada por el “maltrato” que habría recibido de los medios de comunicación tras las últimas confesiones de su expareja, quien hoy convive con sus hijos y asegura que “adoran” a su esposa Romina Gachoy.

Tratando de no perder la calma, Angie Jibaja criticó a la prensa local: “Hubo mala información por ciertos medios; si no me ven en la televisión es porque ciertos programas, no todos, son una basura totalmente”, aseguró en Instagram.

Acto seguido, la modelo exigió que dejen de sacar imágenes pasadas de ella: “No me saquen en sus programas, se los suplico, no saquen imágenes de hace un año, por Dios. Esta abogada, ¿quién es?”, aseveró.

Agrega que está lejos de la controversia: “Esa abogada ¡qué feo su corazón! ¿cómo va a decir que cada tres días hago escándalos? Si la última fiesta que fui era al Callao para año nuevo”.

Tras ello, Angie Jibaja pidió a todos sus seguidores que la ayuden a recuperar la tenencia de sus hijos.

“Que me ayuden a recuperarlos. Todas las que son mamá me van a entender. Me levanto, me recontra levanto, los necesito conmigo, estoy en modo prorecuperación de mis hijos. Ayúdenme a volver con ellos”, sentenció la modelo en Instagram.