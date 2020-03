Angie Jibaja inicia una carrera como escritora y para ello ha publicado un adelanto de su primer libro, que aparecerá por entregas. La primera lleva por título ‘Angie antes que Jibaja’ y revela diversos secretos.

Este anuncio aparece luego de que la actriz fuera noticia hace unos días por perder la custodia de sus hijos. Ahora se muestra convencida de salir adelante. Así lo anunció en su cuenta de Instagram.

"Visiten mi pagina y compren mi libro", escribió la actriz.

“He estado en silencio trabajando en mi recuperación. Reconstruyendo el futuro de mis hijos. Visiten mi pagina y compren mi libro ha sido el trabajo más duro y liberador de mi vida”, escribió Angie Jibaja.

En la primera entrega del texto, disponible en su sitio web, la autora desvela varios episodios desconocidos de su vida. “Lo más atrás que recuerdo es que… sí, sí fui una pirañita, sí mangué y robe de niña. Pero que aunque varios de nosotros hicimos cosas que eran más que maldades de niños, nosotros sólo salíamos a buscar un mundo en donde pudiéramos sobrevivir”, se lee en una de sus páginas.

El lanzamiento de esta publicación encantó a los seguidores de la actriz, quienes respondieron con cientos de mensajes de apoyo. “Angie hermosa eres una mujer luchadora nos sorprendes cada dia y demuestras lo valiente que eres, buena mamá, y la mejor artista, eres mi inspiración así que a buscar el libro y leer con desesperación”, dice uno de los comentarios.

El proyecto significa una nueva posibilidad para Angie Jibaja, quien se había mostrado muy afectada tras lo sucedido con sus hijos. Como se recuerda, recientemente publicó una serie de videos donde se lamentaba y pedía apoyo a sus seguidores.

“Las cosas han tenido que ser así, no sé por qué, no sé por qué razón tienen que ser así. No entiendo por qué este camino es tan largo. Lo único que les pido a ustedes es que no me suelten, no lo hagan, ahora menos que nunca no lo hagan, por favor”, dijo la modelo.