Rodrigo González critica a gerenta de Latina: “Así se salva el pellejo la verdadera responsable”

Rodrigo González fiel a su estilo no tardó en referirse acerca del despido de Ricardo Zúñiga, más conocido en la farándula local como el ‘Zorro Zupe’. El popular ‘Peluchín’, a través de sus redes sociales, responsabilizó a Susana Umbert de los desaciertos que están ocurriendo en el canal.

El exconductor de Amor, amor, amor, compartió en su cuenta de Instagram una publicación donde arremete contra la productora. “¡Claro así se salva el pellejo la verdadera responsable de lo que ocurre siempre en la señal de su aire y la que toma las decisiones!”, se lee en la parte superior de la imagen.

Publicación de Rodrigo González Foto: Instagram

Seguido a ello, ‘Peluchín’ pide que saquen a la productora para que Latina vuelva a resurgir. “Saquen a Susana Umbert y verán como Latina dejará de ser lo que esa señora ha convertido al canal”, finalizó.

Cabe recordar que el enfrentamiento de Rodrigo González y Susana Umbert es de nunca acabar. Hace pocas semanas, la productora demandó al exconductor por los calificativos que había emitido hacia ella, alegando que había sido víctima de violencia contra la mujer y maltrato psicológico.

Susana Umbert Foto: archivo

Ante ello, ‘Peluchín’ se defendió revelando que existen cosas que se está callando y que le gustaría expresar. Además mencionó que con esa denuncia, se estaba atentando contra la libertad de expresión.

“Eso no es acoso. Yo simplemente tengo un Instagram que es mi plataforma de entretenimiento y si no te gusta, no entras, me consumes, no me haces caso. ¿Dónde está el acoso?”, explicó Rodrigo González.