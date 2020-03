La protagonista de la reciente cinta El Hombre Invisible, Elisabeth Moss, negó el último domingo las especulaciones que la colocan como la actual prometida de Tom Cruise. Las preguntas sobre el tema la hicieron sonreír y soltar cómicos comentarios.

La aclaración fue hecha por la actriz en la última edición del programa Watch What Happens Live, donde conversó con el presentador Andy Cohen. Su reacción fue natural cuando se refirió al supuesto romance con Tom Cruise.

La actriz de Mad Men fue clara en su contestación y prefirió no dejar lugar a dudas. Según explicó, todo se trató de un extraño invento de la prensa. Hasta este momento, la actriz no se había pronunciado sobre el tema en los medios, pues su última aparición pública fue en una fiesta por el cumpleaños de Jennifer Aniston.

La fotografía que publicó OK! Magazine como supuesta demostración del romance.

“Últimamente he estado confundida y he recibido muchos mensajes de personas que me decían: ¡no lo sabía!, ¿por qué no me habías contado? Mis amigos estaban confundidos, porque sabían que no era cierto”, afirmó Elisabeth Moss, quien ha preferido tomar con humor el tema.

En la entrevista, la actriz también se dio tiempo para comentar una foto publicada por la prensa estadounidense que pretendía vincularla con el actor de Misión Imposible. “La vi en la portada de una de esos magazines de chismes y pensé: yo nunca he tenido ese corte de cabello”, reveló la artista en alusión una edición de la revista OK! Magazine.

En realidad, la fotografía muestra a Tom Cruise dando un beso a la actriz Vanessa Kirby durante la filmación de la película Misión Imposible 6. Elisabeth Moss, quien jamás se reconoció en la foto, bromeó sobre el asunto y provocó las risas de los asistentes al show televisivo.

Esta no es la primera vez que se vincula al actor con alguna figura de Hollywood. Como se recuerda, en algún momento formó una de las parejas más célebres junto a Nicole Kidman. Tras separarse, la prensa lo ha relacionado con otras artistas, como Penélope Cruz o Sofía Vergara.