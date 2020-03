Nagore y Oriana discuten por comentarios de Antonio Pavón en ‘Supervivientes 2020’

Desde que llegó a la isla, Antonio Pavón ha demostrado que sus palabras pueden no agradar a varios. Lo último que ha generado hasta una discusión entre Nagore y Oriana fue que el participante de ‘Supervivientes 2020’ hizo un comentario machista sobre uno de los retos.

“Hacen falta dos machos para hacer fuego”, señaló Pavón cuando otros compañeros buscaban cumplir con una de las competencias del día. Pero esto no sería lo único, pues días atrás, Elena tenía la intención de subir a ver al Pirata Morgan, pero el torero dudó de su capacidad por ser mujer.

Ante esta situación constante y sus comentarios sobre el fuego, Nagore no pudo quedarse callada. “Es una forma de hablar que molesta. Lo que hacen falta son dos personas o una persona que sepa encender el fuego. Tiene formas de hablar que no son adecuadas y tiene que darse cuenta que no hacen falta tíos para encender el fuego”, indicó molesta.

El torero fue defendido por Oriana, quien interrumpió la intervención de Nagore para decir que esta buscaba el reconocimiento del público a como dé lugar. “Se entiende lo que ha querido decir. Dos hombres tienen más fuerza y más resistencia”, señaló. “Más fuerza que tú, sobre todo”, replicó Nagore.

Y es que, para Oriana, las palabras de Antonio Pavón no eran tan extremas como para que su compañera hiciera tanto lío. Esto ocasionó que se lanzaran ‘pullas’ y entre ellas criticaran sus cortas participaciones en ‘realities’.

“Lo dices tú que ni siquiera has estado”, le increpó Oriana a Nagore. “Pero si voy, no abandono a los dos días”, respondió la joven, trayendo a memoria que Oriana salió de la isla al poco tiempo de haber comenzado la competencia. “Desde luego vas a durar más que en ‘Gran Hermano’, ten narices y vete a la isla”, zanjó Oriana.