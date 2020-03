Rodrigo González se conmueve al hablar de su fallecido padre en Magaly TV, la firme [VIDEO]

Luego de sietes meses, Rodrigo González regresó a la televisión para una amena entrevista con Magaly Medina y habló de los personajes más polémicos de la farándula local. Sin embargo, también se refirió a quien fue una de las personas más importantes en su vida, su padre Carlos González.

En conversación con la popular ‘Urraca’, el exconductor de TV recordó con sentidas palabras al hombre que le dio la vida.

Rodrigo González habla de su padre Carlos González

Rodrigo González aseguró que, si su padre viera el éxito que ha logrado hoy en día, se sentiría muy feliz y orgulloso, pues siempre le dio impulso para que saliera adelante.

"Él estaría muy contento porque siempre fue él el que me motivó e impulsó. Cuando era el Día de la madre y habían reuniones familiares, yo hacía la pauta como si yo hubiera estudiado comunicaciones. Él sabía que yo lo disfrutaba y que jugaba a la televisión en mi cuarto”, manifestó.

En otro momento de la entrevista que ofreció a Magaly Medina, Rodrigo González contó que muchas personas tienen un gran afecto por su padre y que día a día le recuerdan las experiencias que vivieron con él en diferentes ocasiones.

“Mi papá (Carlos González) hizo cosas importantes en la selva y no solo por él, sino por el país y la gente lo quiere mucho y lo recuerdan con cariño. No hay día en que alguien no me haga recordar a mi papá. Cada uno tiene una anécdota de él y eso hace que la gente no se muera me hace sentir que lo estoy conociendo más ahora que cuando estaba vivo”, añadió ‘Peluchín’ en Magaly TV, la firme.