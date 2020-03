Residente cuenta las duras experiencias que lo llevaron a escribir “René”

La mayoría de fanáticos de Residente estaba acostumbrada a verlo eufórico encima del escenario; sin embargo, el cantante ha mostrado su lado más vulnerable con su nuevo tema “René”.

La canción es un éxito, pues cuenta con más de 45 millones de visualizaciones en YouTube; por eso, el artista, en una entrevista con la BBC, ha decidido revelar cuáles fueron las difíciles situaciones que lo llevaron a escribir esta pieza musical.

René Peréz reveló que por bastante tiempo tuvo que aguantar muchas cosas hasta que llegó un momento que no lo pudo soportar más.

“Yo creo que a mi lo que me dio fue por años de aguantar un montón de cosas. Todo lo que aguanté por años me explotó en una noche. Me agarró solo, en medio de una gira, y con veinte mil situaciones pasando”, confesó el artista.

Residente explicó que se sentía solo por más que tuviera a miles de personas en un concierto: “ Tú sientes que nadie te quiere, que eres un estorbo, que no debes estar ahí, que estás causando problemas. Eso es bien horrible".

El artista explicó que una de las cosas que le afectaron era que pensaba más en los otros que en sí mismo.

“Yo estaba acostumbrado a sacar lo que sentía, pero pensando mucho en la gente, pensaba más en la gente que en mi. Creo que este es un buen mensaje para la gente a la que se le cuesta sacar sus sentimientos: que empiecen a hablar sobre eso”, comentó el músico para BBC.

Uno de los momentos más difíciles de su vida ha sido la muerte de su mejor amigo, tema que también toca en su canción

“A él lo mató la brutalidad policial, lo detuvo la policía, parece que él se puso a contestarles y lo encontraron muerto en una celda. El caso se resolvió después de años, le pagaron un dinero a la mamá, y una semana después ella se murió. Los hermanitos de él están huérfanos, sin papá ni mamá y sin hermano”, explicó.

Residente cuenta que uno delos episodios que lo afectó fue la muerte de su amigo. Foto: Instagram

René Perez confesó que acudió a una psicóloga y que ella la ayudó a aprender que a veces tiene que decir que ‘no’. Además aclaró que el apoyo de su familia fue vital.

“Hablar con mi familia fue como reiniciar todo mi sistema. Me ayudó rodearme de gente que me hacía sentirme en casa, sentirme querido por gente que verdaderamente me conoce", confesó.

Residente estrenó “René” el 27 de febrero y en la publicación que hizo en Instagram confesó que en una gira en México pensó en suicidarse, tirándose del balcón. Al día siguiente, el cantante comenzó a escribir la canción que ha emocionado a fans y varios artistas.