Ximena Sariñana es nombrada embajadora de buena voluntad por la ONU Mujeres México

Ximena Sariñana, conocida actriz y cantante, ha sido presentada oficialmente por la ONU Mujeres México como embajadora de buena voluntad. La artista se mostró honrada ante este reconocimiento y se convierte en la primera mexicana con este cargo.

“Me siento tremendamente afortunada y honrada de recibir este nombramiento por parte de ONU Mujeres. Con esto reitero el trabajo que vengo haciendo hace ya muchos años respecto a la igualdad de género”, expresó la intérprete durante la conferencia de prensa que se brindó para anunciar la noticia.

Belén Sanz, representante de ONU Mujeres México, aprovechó el momento para destacar la coherencia que existe entre el trabajo de la artista y este compromiso que ha tomado de la mano con la organización en pro de la igualdad de género.

Ximena Sariñana se pronunció además sobre su colaboración con la organización ‘She is the music’, cuya misión es poder expresar el trabajo que realizan las mujeres en la industria musical, tanto frente a un escenario como detrás de él. En este contexto, anunció que está preparando “el disco más inclusivo que se ha hecho jamás”, al lado de talentosas productoras y realizadoras.

La alianza entre la cantante y la organización se da en un contexto de gran importancia, debido a que se cumplen 25 años de la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing cuyo único objetivo es el empoderamiento de la mujer y la lucha por la igualdad de género.

Ximena Sariñana confiesa haber sentido miedo por ser mujer

La intérprete de Cobarde reconoció también que, por el hecho de ser mujer, muchas veces se sintió en peligro al transitar por las calles, por lo que aprovecho el momento para lanzar un mensaje a las víctimas de violencia.

“Es muy complejo y complicado tratar de dar consejos desde alguien que no está pasando por esa situación. Pero creo que lo más importante y parte del trabajo de ONU Mujeres es dar información para que vean que no están solas, que hay algo que se puede hacer al respecto”, aclaró.

Ximena Sariñana se convierte en la primera mexicana en ser nombrada como embajadora de buena voluntad de la organización, título que ahora comparte con personajes como Anne Hathaway, Nicole Kidman y Emma Watson.