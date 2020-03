Los conductores Nicola Porcella y Karina Rivera sorprendieron en plena transmisión de su programa con un inesperado comentario acerca de uno de sus participantes, quien difundió unos incidentes presentados anteriormente.

La animadora infantil tomó el micrófono para hacer un paréntesis sobre la situación que estaba ocurriendo dentro de su set de televisión y que no pasó por alto.

“Llegó el momento de hablar con todos ustedes. Al inicio del programa les comenté que una persona iba a salir del programa. Esta persona se ha comportado muy mal no ha hecho las cosas de una manera correcta. Ha puesto en tela de juicio la veracidad del programa y eso es lo que más nos preocupa”, expresó la presentadora.

A lo cual el ex chico reality se manifestó mostrando su sorpresa. “Karina a mi me agarra frío porque te jura que no se quien fue. Tenía idea del alguien la producción no me ha dicho nada. Yo sabía que iba haber eliminación”, dijo Porcella.

“Es una decisión que ya ha sido tomada y no hay marcha atrás. Seguramente ustedes se están preguntando fui yo. Nicola derrepente algunos de los chicos tiene algo que decir”, exclamó la conductora de Todo por amor.

Ante este episodio, el participante que responde al nombre de Jaime respondió. “No quiero exponerme como el viernes pasado. No merezco seguir siendo humillado”, exclamó el integrante explicando cómo se llevó a cabo este percance.