El asesinato de la niña Camila, sucedido en Independencia, remece varios sectores de la sociedad. Los personajes de la televisión no han sido ajenos a ello y muchos han mostrado su rechazo ante el lamentable hecho.

Uno de ellos ha sido Nicola Porcella, conductor de Todo por amor, quien pidió a la ministra de la Mujer que el caso sea atendido con premura.

“A ver si actúa con la misma rapidez con la que actúa cuando es sobre alguien conocido”, escribió Nicola Porcella en su cuenta de Twitter.

Su publicación provocó diversas reacciones. Hubo quienes lo apoyaron, pero una buena parte de las respuestas le pedían no meterse en un tema de esa naturaleza.

El conductor borró luego la publicación al recibir críticas

Uno de los usuarios comentó: “con todo respeto, defiéndete o ataca a quienes te han criticado (con justificación) de otra manera, no busques agarrarte de un tema tan delicado y doloroso, son situaciones y circunstancias totalmente diferentes, no uses un tema como este".

El pronunciamiento del ex chico reality se dio luego de que la Ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, asegurara que su cartera estaba evaluando con quién se quedaría la pequeña hermana de Camila.

Sin embargo, tras las respuestas que recibió su mensaje, Nicola Porcella ha preferido retirarlo de sus redes.