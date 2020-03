María Pía Copello aconseja a Jazmín Pinedo como conductora de Esto es guerra

Hace algunos días, Jazmín Pinedo protagonizó una fuerte pelea con Rosángela Espinoza en el set de Esto es guerra y terminó siendo víctima de duras críticas en redes sociales. A raíz de ello, María Pía Copello decidió brindarle algunos consejos a la popular ‘Chinita’.

En una reciente entrevista, la expresentadora del reality de América TV recordó que ella también vivió situaciones similares cuando estaba en el lugar de Jazmín Pinedo por la intensidad de los fans del programa y le recomendó a la expareja de Gino Assereto mantener la calma.

“Yo le pido tranquilidad a Jazmín, yo la conozco, esas cosas también pasaron conmigo. Tú sabes, las redes son intensas, la gente se molesta mucho cuando no apoyas a su equipo, son muy fanáticos, tranquilidad no más”, expresó la animadora a diario Ojo.

María Pía Copello aseguró ser consciente de que estos incidentes suceden por la adrenalina que sienten en el momento por lograr que sus equipos sean los ganadores.

“En el calor del momento uno a veces discute. Me pasó una vez y me prometí a mí misma que no me pasaría de nuevo porque uno debe mantener el control ante cámaras”, añadió la exconductora de Esto es guerra.

María Pía Copello habla sobre la pelea de Rodrigo González y Magaly Medina

En la entrevista que ofreció, María Pía Copello comentó que tuvo que hacer un gran esfuerzo para que Rodrigo González y Magaly Medina pudieran amistarse tras

“Era difícil porque yo los quiero mucho a los dos. Lo que quería era que se junten a hablar. Estoy segura que la comunicación ayuda mucho a las personas y eso era lo que le faltaba a ellos dos”, señaló.

Magaly Medina y Rodrigo González. Foto: Captura

“Traté de interceder por momentos, no se dejaban, difíciles los dos , pero lo lograron solos y ya están nuevamente juntos. Son dos amigos que se conocen hace tantos años y no era justo que estén separados”, agregó.