Magaly Medina y Rodrigo González tuvieron un esperado encuentro televisado que fue promocionado por todo lo alto. Sin embargo, para el panelista de En boca de todos, Santi Lesmes, la entrevista fue aburrida y patética.

El crítico español admitió que vio el programa de Magaly TV, la firme pero le causó decepción que la periodista de ATV no cuestione al popular ‘Peluchín’ por las denuncias que tiene en su contra.

“Vi la entrevista y me llevé una gran decepción, al igual que los televidentes. Creí que Magaly, que es la entrevistadora, periodista de espectáculos y quien no se casa con nadie, iba a realizar una entrevista más frontal. Lo que vimos fue una burla, una farsa y lo único que faltó es que María Pía ingrese con una bandeja para servirles el té. Me pareció un ‘baño de flores’ y egos del uno al otro. Totalmente aburrido”, expresó Lesmes.

Santi Lesmes admitió que vio el programa de Magaly TV, la firme , pero le causó decepción.

Según el presentador español, las denuncias contra Rodrigo González por maltrato psicológico debieron ser un tema principal durante la entrevista.

“Magaly tenía la oportunidad de entrevistar a Rodrigo después que 4 mujeres (Karen Schwarz, Cathy Sáenz, Tilsa Lozano y Janet Barboza) lo han denunciado. Pudo haber aprovechado y preguntado cosas a Rodrigo, que es lo que haría cualquier periodista con dos dedos de frente”, agregó para Trome.

Santi Lesmes habla del rating de Magaly TV la firme

La figura de América Televisión aseguró que se sintió estafado porque no esperaba ver un show del encuentro.

“Me quedó claro que Magaly y Rodrigo funcionan cuando están sentados en una silla y desarrollando una noticia, pero de pie con sus disfuerzos y queriendo ser divertidos fue realmente patético. Rodrigo funciona en Instagram, para el sector joven y por el ‘chongo’, pero las amas de casa, que son dueñas del control remoto prefieren ver una buena novela (‘Chapa tu combi’), en lugar de ese empalagamiento entre los dos. Sinceramente, como televidente, fui un estafado más en el país”, declaró.