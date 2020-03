Yahaira Plasencia sigue en boca de todos tras la respuesta que le dio a una reportera de América Hoy. En la reciente emisión de Magaly TV, la firme, Magaly Medina no se guardó nada al opinar sobre el cuestionable accionar de la amiga de Jefferson Farfán.

El fin de semana pasado, la intérprete de “Cobarde” generó revuelo en redes sociales al hacerse viral un video en el que se le vio incómoda con una mujer de prensa del programa de Ethel Pozo.

“Ustedes han rajado de mí porque no quería cantar a capela. Cuidadito, ah”, reclamó la engreída de Sergio George a la reportera.

Frente a estas declaraciones, Magaly Medina usó su espacio en ATV para criticar a la salsera.

“Le contesta bien soberbia (...) ella se siente todopoderosa, algunos me dicen que está empoderada. ¿Empoderada de qué? ¿Empoderada de estar clandestinamente con alguien que hasta ahora no la oficializa?”, dijo la ‘Urraca’ inicialmente.

Además, advirtió a Yahaira Plasencia por creerse “poderosa con dinero ajeno”, haciendo alusión a la supuesta relación que mantiene con Jefferson Farfán.

“Que no se sienta tan poderosa con el billete de otro, que no se sienta tan poderosa por estar detrás de las faldas de Sergio George. He visto torres más altas derrumbarse, así que cuidado Yaha. Así trata a todo el mundo”, expresó Magaly Medina.

En otro momento, la estrella de ATV no tuvo reparos en arremeter contra la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo. “Igual que la madre disforzada (....) A su reportera la trataron como felpudo, barrieron con la reportera, la amenazaron y ella en el programa: ‘acá somos Yahalovers’”, acotó.