Lady Gaga acaba de lanzar su último sencillo titulado “Stupid Love”, que ya cuenta con más de 23 millones de visualizaciones en YouTube, pero su éxito no solo es profesional, sino también a nivel personal, pues acaba de confesar que dejó uno de sus más dañinos vicios.

La cantante dio una entrevista al programa neozelandés New music daily de Apple Music. Contó todo lo que tuvo que pasar para poder dejar de fumar.

La artista confesó que se alejó de los cigarrillos para siempre, pero que lo hizo de una manera drástica: “Lo dejé por completo, pero llegaba a fumar 40 cigarrillos al día... Lo dejé de golpe, pero fue muy duro. No volveré a fumar nunca. Creo que vi a Jesucristo durante una semana”.

Lady Gaga nunca mintió sobre su problemas con los cigarros, pues se sabía que consumía marihuana para tratar de lidiar con el dolor que le producía una lesión en la cadera; sin embargo, esto terminó convirtiéndose en una adicción.

En el 2011 contó su duras vivencias al programa The Z100 Morning Show: “Fui adicta a esto y en última instancia está relacionado con la ansiedad y es una forma de automedicación. Fumaba de 15 a 20 cigarrillos de marihuana al día sin tabaco”.

Para finalizar la entrevista, la artista no dudó en dar un consejo a sus seguidores: “Si no fumas, no empieces. Dejarlo cuesta mucho”.

Lady Gaga ha recibido elogios y críticas por su nuevo videoclip “Stupid Love”, donde se luce nuevamente con aquellos trajes extravagantes que le hicieran tan conocida. Además, ha anunciado que el 10 de abril lanzará su sexto álbum llamado Chromática.