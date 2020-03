Justin Bieber y Hailey Baldwin viven su mejor momento como pareja, pues no paran de demostrarse su amor en redes sociales y el cantante solo la llena de halagos.

En una reciente entrevista para The Ellen DeGeneres Show, el intérprete reveló detalles no conocidos de su relación con la modelo.

Uno de lo temas más divertidos fue cuando confesó los apodos con los que suelen llamarse.

“Bueno, ella me dice un montón de cosas raras”, comentó primero el cantante, mientras jugaba una ronda Burning Questions. Luego se atrevió a decir la verdad: “Ella me dice ‘Goo Goo’. Lo cual es un poco raro, pero me gusta. ‘Mi pequeño Goo Goo’".

Justin Bieber contó que él también suele llamar a su pareja por el mismo apodo. Además recalcó: “Ella me tiene en la palma de su mano, básicamente... Ambos somos Goo Goos el uno del otro”.

El intérprete de Yummy siguió hablando de las características de Hailey Baldwin como a qué huele la modelo : “Al perfume de Ariana Grande”.

Uno de los temas que llama más atención de las fanáticas del artista es cuántos hijos planea tener con su joven pareja, a lo que él respondió: “Creo que depende de Hailey porque es su cuerpo”, aclaró.

Pero como todo no es sonrisas y besos, Justin Bieber detalló sobre qué le molesta a su esposa de él: “Constantemente cantando por la casa... A ella le gusta, pero hay un punto en el que creo... no sé. Siento que ella me ama a pesar de todo lo que hago, pero no sé”.

Justin Bieber y Hailey Baldwin podrían comprar propiedad valorizada en 20 millones de dólares. Foto: Instagram

“Mi esposa arregló muy bien mi casa y tenía una película”, contó. Luego agregó que ella había hecho una decoración con varias velas. “Fue, como, esta noche realmente romántica. No es gran cosa. Fue genial”, acotó Bieber sobre la sorpresa por su onomástico.

Como se recuerda, Justin Bieber cumplió años el 1 de marzo y subió una foto con su esposa Hailey Baldwin en Instagram, donde le decía que su mejor regalo era ella.