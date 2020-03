Irina Baeva indignada por críticas a su imagen: “Si eres rubia y de ojos azules, no puedes ser empoderada”

La actriz Irina Baeva se pronunció totalmente indignada en Instagram, para cuestionar al conductor del programa Sin rollo de Univisión, quien aseguraba en el espacio que la también modelo de origen ruso, había sido separada de un evento que celebrará el Día de la Mujer por su aspecto físico.

"Exactamente éste es el tipo de prejuicios que debemos romper y que tanto nos limitan como sociedad. Resulta que si eres rubia y de ojos azules, no puedes ser una mujer empoderarada porque no te ha tocado sufrir ¿Ustedes qué opinan?, escribió la actriz en su red social.

PUEDES VER: Irina Baeva responde a Laura Bozzo luego de que esta la criticara duramente

El comunicador de Univisión alegó que muchas mujeres no querrían escuchar a Irina Baeva debido a que sus rasgos no representan a la lucha de las mujeres. “Irina dentro de esta sociedad es una rubia, físicamente muy atractiva, de ojos azules. Ese no es el prototipo de mujer que ha roto barreras para otras mujeres, y no tiene nada que ver con su historia”, señaló.

Irina Baeva, Gabriel Soto, Geraldine Bazán

“Yo creo que la persona que contrató a Irina, contrataba por la publicidad, pero no era consciente de que el mensaje de que quiera ayudar a otras mujeres viene de otro tipo de mujeres. Que han tenido otro tipo de vida más difícil que la de ella. La realidad de nuestro mundo no es ella, la realidad de nuestro mundo es cuando vas a la calle y esas mujeres que salen de la calle y son exitosas, son las que tienen la fuerza para empoderar a otras”, sentenció el conductor.

Estas declaraciones resultaron ofensivas para Irina Baeva, quien expresó que esos prejuicios basados en el físico, deberían ser erradicados para poder avanzar por la sociedad.