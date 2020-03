Poncho de Nigris dijo que era gay para no tener relaciones con 'La Tigresa’ [VIDEO]

La entrevista del Escorpión Dorado a Poncho de Nigris ha sorprendido a todo México. Una de las confesiones que más revuelo causó en las redes sociales fue aquella en la que admitió haber dicho que era gay para no intimar con 'La Tigresa’.

La entrevista fue compartida en el canal de Youtube ‘Peluche En El Estuche’ el último 3 de marzo y ya cuenta con cerca de 600.000 visualizaciones. Y fue casi en la mitad de este video en que el esposo de Marcela Mistral narró el incidente que involucra a Irma Serrano.

“La Tigresa un día se desnudó frente a mí”, admitió Poncho de Nigris al Escorpión Dorado.

Ante esta afirmación, el popular youtuber solo atinó a preguntar si este hecho había causado alguna reacción corporal. “Al contrario, se me escondió”, respondió el mexicano en medio de risas.

Pero la anécdota no quedó ahí. Poncho de Nigris siguió hablando sobre la supuesta proposición de ‘La Tigresa’. “De hecho me dijo, ¿qué? y yo, no, no, no señora. Gracias, yo la respeto y la veo como una abuela para mí. Con todo respeto, soy un chavo bien, de familia”, agregó.

Finalmente Poncho de Nigris contó que la popular vedette le preguntó si la rechazaba porque era gay, a lo que él solo fue capaz de responder con un rotundo “Sí”.

Además, de acuerdo al mexicano, sus papás también reaccionaron a esta historia. Mientras que, su mamá le pidió que no haga tonterías, su papá estaba “bien contento”.

¿Cómo inició el romance de Poncho de Nigris y Marcela Mistral?

Luego de protagonizar Gran Hermano México, Poncho de Nigris volvió a Monterrey y se unió como conductor a Multimedios Televisión. Aquí fue donde conoció a Marcela Mistral.

La pareja contrajo matrimonio en noviembre del 2015 y fue transmitida posteriormente en todo México. Actualmente, tienen dos hijos y se han consolidado como la familia más popular de las redes sociales.